Son dakika: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için kırmızı bülten talebi

Son dakika haberi... Thodex Kripto Para Borsası şirketiyle ilişkili olduğu tespit edilen 78 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. 62 kişi gözaltına alındı. Öte yandan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarına Kırmızı Bülten yayımlanması ve Arnavutluk’ta geçici olarak tutuklanmasına yönelik talep evrakını iletti. Detayları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN