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Son dakika: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için kırmızı bülten talebi

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Giriş: 23.04.2021 12:06
Güncelleme:23.04.2021 12:16
Son dakika haberi... Thodex Kripto Para Borsası şirketiyle ilişkili olduğu tespit edilen 78 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. 62 kişi gözaltına alındı. Öte yandan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarına Kırmızı Bülten yayımlanması ve Arnavutluk’ta geçici olarak tutuklanmasına yönelik talep evrakını iletti. Detayları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.
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Thodex kurucusu için kırmızı bülten talebi
Thodex kurucusu için kırmızı bülten talebi
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