Son dakika: Terter ateş altında! İşte Ermenistan'ın vurduğu ev ve sivillerin saklandığı siperler

Son dakika haberi... Ateşkesi ihlal eden işgalci Ermenistan yine sivilleri hedef aldı. Terter’de top atışıyla hedef alınan ev harabeye döndü. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak son gelişmeleri Terter şehir merkezinden aktardı. İşte Ermenistan'ın vurduğu o ev ve sivil vatandaşların saklandığı siperler...

Son dakika haberi... Ateşkesi ihlal eden işgalci Ermenistan yine sivilleri hedef aldı. Terter'de top atışıyla hedef alınan ev harabeye döndü. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak son gelişmeleri Terter şehir merkezinden aktardı. İşte Ermenistan'ın vurduğu o ev ve sivil vatandaşların saklandığı siperler...

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