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Son dakika: Terter ateş altında! İşte Ermenistan'ın vurduğu ev ve sivillerin saklandığı siperler

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Giriş: 19.10.2020 16:37
Güncelleme:19.10.2020 16:39
Son dakika haberi... Ateşkesi ihlal eden işgalci Ermenistan yine sivilleri hedef aldı. Terter’de top atışıyla hedef alınan ev harabeye döndü. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak son gelişmeleri Terter şehir merkezinden aktardı. İşte Ermenistan'ın vurduğu o ev ve sivil vatandaşların saklandığı siperler...

Son dakika haberi... Ateşkesi ihlal eden işgalci Ermenistan yine sivilleri hedef aldı. Terter'de top atışıyla hedef alınan ev harabeye döndü. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak son gelişmeleri Terter şehir merkezinden aktardı. İşte Ermenistan'ın vurduğu o ev ve sivil vatandaşların saklandığı siperler...

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