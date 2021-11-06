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Son dakika | Terör örgütü PKK'ya darbe! 3 terörist etkisiz hale

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Giriş: 06.11.2021 11:17
Son dakika haberi...Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.

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