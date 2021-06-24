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Son dakika: Terör örgütü PKK/KCK'a darbe! AK Parti'li vekil ve kardeşine eylem için Suriye'den gelen terörist yakalandı

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Giriş: 24.06.2021 11:13
Son dakika haberine göre Terör örgütü PKK/KCK adına eylem yapmak üzere Suriye'den gönderilen S.P. isimli terörist, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yakalandı. S.P.'nin, örgüt tarafından AK Parti'li Şanlıurfa milletvekili ve kardeşine yönelik eylem yapmak üzere gönderildiğini söylediği öğrenildi.
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