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10.10.2019
Son dakika: Tel Abyad tarafından atılan havan topu Akçakale’de bir eve isabet etti
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir eve, terör örgütü PYD/PKK kontrolündeki Tel Abyad tarafından atılan havan topu isabet etti. Tel Abyad tarafından terör örgütünün attığı havan topu Akçakale ilçesinde bir eve isabet ederken, ilk bilgilere göre ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi
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