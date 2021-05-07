Son dakika: Tecavüz CHP’de nasıl örtbas edildi? Malatya Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut 16 yaşındaki çocuğa tecavüz etti

CHP Malatya Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut 16 yaşındaki çocuğa tecavüz etti. CHP tecavüze neden sessiz? Tecavüz CHP’de nasıl örtbas edildi? Olayla ilgili son gelişmeleri A Haber muhabiri Fırat Öztürk aktardı. Öztürk, "Olayla ilgili CHP Malatya İl Başkanlığı’ndan ilçe başkanlığından herhangi bir açıklama yok. Süleyman Karabulut’a da ulaşılamıyor” dedi.

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