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Son dakika: Tecavüz CHP’de nasıl örtbas edildi? Malatya Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut 16 yaşındaki çocuğa tecavüz etti

A Haber
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Giriş: 07.05.2021 11:14
Güncelleme:07.05.2021 11:21
CHP Malatya Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut 16 yaşındaki çocuğa tecavüz etti. CHP tecavüze neden sessiz? Tecavüz CHP’de nasıl örtbas edildi? Olayla ilgili son gelişmeleri A Haber muhabiri Fırat Öztürk aktardı. Öztürk, "Olayla ilgili CHP Malatya İl Başkanlığı’ndan ilçe başkanlığından herhangi bir açıklama yok. Süleyman Karabulut’a da ulaşılamıyor” dedi.
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