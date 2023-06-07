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Son dakika: TBMM'de yemin töreni | Bakanlar yemin etti

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Giriş: 07.06.2023 14:56
Son dakika haberleri... TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı'nı belirlemek üzere toplandı. Yemin etmeyen milletvekilleri ve bakanlar için yemin töreni de gerçekleştirildi. Yeni Kabine üyeleri de yemin etti.
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