23 Ocak 2024, Salı
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Son dakika | TBMM'de MHP Grup Toplantısı | Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar! Dikkat çeken 31 Mart mesajı.
Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli buradaki konuşmasında 31 Mart yerel seçim zaferi için "İstanbul muradına erecektir. Ankara'da altı ok değil 'Altınok' damga vuracak İzmir'de dağın sıcaklığı dağı eritip tuncu savuracaktır." ifadelerini kulandı. Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ile ilgili "Komisyonda destek verdik, Genel Kurul'da da vereceğiz." dedi..