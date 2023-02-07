Son dakika: TBMM Başkanı Şentop'tan Kahramanmaraş depremi açıklaması

Son dakika haberleri... TBMM Genel Başkanı Şentop, partiler tarafından imzalanan Kahramanmaraş depremi bildirisini okudu. 3 aylık OHAL sonrası TBMM Başkanı Şentop, Meclis'te "başka bir konunun ele alınmamasını" oylamaya sundu. Vekillerin oy birliği ile "deprem" dışında başka bir gündem maddesi oluşmadı.

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