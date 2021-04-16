16 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin uçağı acil iniş yaptı! Uçağın içinde korku dolu anlar! İşte ilk görüntüler

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin uçağı acil iniş yaptı! Uçağın içinde korku dolu anlar! İşte ilk görüntüler

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.04.2021 12:08
Güncelleme:16.04.2021 12:11
Son dakika haberi... Ankara'dan Şırnak'a giden Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı. Uçak Malatya'ya acil iniş yaptı. Bakan Pakdemirli, Şırnak'a DSİ 105. Şube Müdürlüğü'nün açılışına katılmak amacıyla gidiyordu. İşte uçağın içinden ilk görüntüler ve yaşan panik....
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Uçakta korku dolu anlar
Uçakta korku dolu anlar
Türkiye'de iki tane var! Bin 372 metre...
Türkiye'de iki tane var! Bin 372 metre...
Bakan Koca ikna etti! Aşısını oldu
Bakan Koca ikna etti! Aşısını oldu
İşte ele geçirilen silahlar
İşte ele geçirilen silahlar
Türkiye'de iki tane var! Bin 372 metre...
Türkiye'de iki tane var! Bin 372 metre...
Yıldız Çetin'e 9 yıl hapis
Yıldız Çetin'e 9 yıl hapis
FETÖ'cü İhsan Yılmaz'dan itiraf!
FETÖ'cü İhsan Yılmaz'dan itiraf!
Diyalog için geldi kavga çıkardı!
Diyalog için geldi kavga çıkardı!
Usulsüzlük yapıldı! 26 milyon TL...
Usulsüzlük yapıldı! 26 milyon TL...
Skandal tutumunun perde arkası
Skandal tutumunun perde arkası
Rus savaş gemileri Karadeniz'e gidiyor
Rus savaş gemileri Karadeniz'e gidiyor
İzmir için çok tehlikeli bir adım!
İzmir için çok tehlikeli bir adım!
Daha Fazla Video Göster