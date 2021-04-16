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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin uçağı acil iniş yaptı! Uçağın içinde korku dolu anlar! İşte ilk görüntüler
Son dakika haberi... Ankara'dan Şırnak'a giden Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı. Uçak Malatya'ya acil iniş yaptı. Bakan Pakdemirli, Şırnak'a DSİ 105. Şube Müdürlüğü'nün açılışına katılmak amacıyla gidiyordu. İşte uçağın içinden ilk görüntüler ve yaşan panik....