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Son dakika: Tarım Bakanlığında devir teslim | Vahit Kirişçi görevi Bekir Pakdemirli'den devraldı

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Giriş: 04.03.2022 12:38
Son dakika haberi... Tarım Bakanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı. Bekir Pakdemir'li görevi Vahit Kirişçi'ye devredildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'na atanan Vahit Kiriçci yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, “Değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli meslektaşlarım, öncelikle sayın Bakan Bekir Pakdemirli çok teşekkür ediyorum. Tabii ki onun üzerinde bir teşekkürü de bu önemli, vazgeçilmek sektörle ilgili bu görevi bizlere tevdih etmesinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza saygılarımı arz etmek isterim.” dedi.
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