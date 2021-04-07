Son dakika: Taksim Camii ne zaman ibadete açılacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı

Son dakika haberi... Taksim Camii'nin ne zaman ibadete açılacağı merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'daki konuşmasında Taksim Camii ile ilgili açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan, “Taksim Meydanı’nda hamdolsun muhteşem bir camiyi de Ramazan’ın son Cuma’sında inşallah Müslümanların hizmetine alacağız” ifadelerini kullandı.

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