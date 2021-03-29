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Son dakika: Süveyş kanalı tamamen trafiğe açıldı! Karaya oturan gemi hareket etti

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Giriş: 29.03.2021 16:57
Güncelleme:29.03.2021 17:19
Günlerdir küresel bir ticari krize neden olan, Süveyş Kanalı'nda sıkışan Süveyşşirketine ait Ever Given adlı mega konteyner gemiyi kurtarma çalışmaları nihayate erdi. 6 günden bu yana gece gündüz verilen uğraşların ardından konteyner gemisinin kurtarıldığı ve fiilen yüzdürüldüğü açıklandı. Mısır'ın Süveyş kanalı yetkilisi ise geminin hareket ettirilmesinin ardından kanaldaki trafiğin açıldığını bildirdi.
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