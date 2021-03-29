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Son dakika: Süveyş kanalı tamamen trafiğe açıldı! Karaya oturan gemi hareket etti
Günlerdir küresel bir ticari krize neden olan, Süveyş Kanalı'nda sıkışan Süveyşşirketine ait Ever Given adlı mega konteyner gemiyi kurtarma çalışmaları nihayate erdi. 6 günden bu yana gece gündüz verilen uğraşların ardından konteyner gemisinin kurtarıldığı ve fiilen yüzdürüldüğü açıklandı. Mısır'ın Süveyş kanalı yetkilisi ise geminin hareket ettirilmesinin ardından kanaldaki trafiğin açıldığını bildirdi.