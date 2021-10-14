Son dakika: Suriye'ye operasyon olacak mı? Milli Savunma Bakanı Akar: Gereken ne varsa zamanı gelince yapılacak

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyindeki terör saldırılarına ilişkin, "Gereken ne varsa yeri ve zamanı geldiğinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar yapıldığı gibi, aynı şekilde yapılacak. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi. Bakan Akar, "Orada herhangi bir şekilde terör koridoru oluşturulmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Onu yapmaya çalışan PKK/YPG'li teröristleri kazdıkları çukurlara gömdük" diyerek net konuştu. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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