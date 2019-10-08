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08.10.2019
Son dakika: Suriye sınırına dikkat çeken sevkiyat
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait zırhlı iş makineleri, Fırat'ın doğusuna düzenlenecek olası operasyon için Akçakale ilçesine sevk edildi. Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan zırhlı iş makineleri, güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa - Akçakale kara yolu üzerinden ilçeye ulaştı. Araçların sınır hattındaki birliklerin konuşlu olduğu bölgelerde çalışma yapacağı öğrenildi.
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