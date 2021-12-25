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Süresiz nafaka kalkıyor mu? Başkan Erdoğan A Haber'de açıkladı

A Haber
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Giriş: 25.12.2021 01:51
Güncelleme:25.12.2021 01:56
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Süresiz nafaka konusunun Meclis Genel Kuruluna önümüzdeki yıl gelmesi beklenebilir mi?" sorusuna yanıt verdi. Peki süresiz nafaka kaldırılıyor mu? İşte o açıklamalar...

SON DAKİKA HABERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni Ekonomi Programı" ve küresel gelişmeleri Turkuvaz Medya bünyesindeki A Haber-ATV-A Para-A News'in ekranlarında canlı yayında değerlendirdi.

"BOŞANMA HUKUKUNA BAĞLI KONULARI, YENİ MAĞDURİYETLERE YOL AÇMAYACAK ŞEKİLDE TÜMÜYLE ELE ALACAĞIZ"

Başkan Erdoğan, "Süresiz nafaka konusunun Meclis Genel Kuruluna önümüzdeki yıl gelmesi beklenebilir mi?" sorusu üzerine, şu yanıtı verdi:

"Temennimiz odur ki bu yıl içinde bu problemi çözelim ama bu konudaki gerek Adalet Bakanlığımız gerek Aile Bakanlığımız bir çalışma yürütüyor. Kadınların mevcut haklarından geriye gidiş anlamına gelebilecek bir çalışma asla söz konusu değildir. Böyle bir anlayışa sahip değiliz ancak tüm tarafları koruyacak, çocuğu da gözetecek, kadın ve erkek arasında ortak bir denge gözetecek usul geliştireceğiz. Vatandaşımızın ihtiyaç ve beklentilerinin farkındayız. Herkesin işine sinecek bir sonuca varıncaya kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İlgili bakanlıklarımız titiz bir istişare ve fikir teatisini yürütüyor. Önümüzdeki yıl içinde nafakayı da içine alacak şekilde, boşanma hukukuna bağlı konuları, yeni mağduriyetlere yol açmayacak şekilde tümüyle ele alacağız. Süreci bu şekilde işletmeyi planlıyoruz."

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