06 Aralık 2022, Salı
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Son dakika | Suç örgütlerine "Silindir" operasyonu! İçişleri Bakanı Soylu'dan önemli açıklamalar.
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara'da, Suç Örgütlerine karşı başlatılan "Silindir" operasyonu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu; "Bugün yaklaşık 50 ilde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde 18 organize suç çetesini kapsayan toplam 502 hedefe yönelik "Silindir" kod adlı operasyona başlanmıştır. Şu ana kadar 400 şüpheli gözaltına alınmıştır." dedi..