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Son dakika: Sosyal medya şirketlerine verilen süre doldu! Twitter, Facebook, YouTube ve Tiktok'a 30'ar milyon TL ceza

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Giriş: 03.12.2020 12:23
Güncelleme:03.12.2020 12:26
Son dakika haberine göre Sosyal medya düzenlemesi sonrası; Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Tiktok gibi sosyal medya şirketlerine Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmişti. Sosyal medya şirketlerine verilen süre doldu. Twitter, Facebook, YouTube, Tiktok'a 30'ar milyon TL ceza verildi.

Türkiye'nin resmi bir temsilci bulundurma şartını tanınan sürede yerine getirmeyen Facebook, Twitter, YouTube, TikTok ve Instagram'a ikinci yaptırım olan 30'ar milyon TL'lik cezalar kesildi.

Bugüne kadar yalnızca Rusya'nın sosyal medya platformu VKontakte (VK) temsilci bildiriminde bulundu. Yeni cezalar için şirketlere bildirimler yapılmaya başlandı.

Şirketlere belirtilen sürede bildirim yapmadıkları için geçen ay 10 milyon TL'lik cezalar kesilmişti. Şirketler temsilci bildirmeme tavırlarını sürdürürlerse, gelecek ay Türkiye'deki vergi mükelleflerinin söz konusu şirketlere reklam vermesi yasaklanacak.

Reklam yasağının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülükleri yerine getirmeyen şirketler hakkıda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, sosyal ağ sağlayacısının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Bu ceza da yüzde 90'a kadar artabilecek.

Şirketler cezanın ardından 1 ay içinde, temsilci bildirir ve cezayı öderlerse cezalar 4'te 1 oranında düşecek.

NETFLİX, İSTANBUL'DA OFİS AÇACAK

Türkiye'deki yatırımlarını hızlandıran Netflix, İstanbul'da ofis açacağını duyurdu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Netflix gibi global bir şirketin ülkemizde ofis açma kararını memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

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