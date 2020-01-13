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13.01.2020
Son dakika: Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel gözaltına alındı |Video
Son dakika haberine göre; Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, sosyal medya hesabından Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) destek veren paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Ali Tezel, Emniyet'teki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
SERBEST BIRAKILDI
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Tezel'in adresine gitti.
Sosyal paylaşım sitesinden FETÖ'ye destek veren paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığı belirtilen Tezel, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
SERBEST BIRAKILDI
Ali Tezel, Emniyet'teki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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