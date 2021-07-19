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Son dakika: Sonda Roket Sistemi test edildi! Bakan Varank: Adım adım ay misyonundaki hedeflere yaklaşıyoruz

A Haber
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Giriş: 19.07.2021 12:23
Ay misyonunda kullanılması planlanan hibrit motorlu Sonda Roket Sistemi başarıyla test edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Adım adım aya, ay misyonundaki hedeflerimize yaklaşıyoruz" açıklamasını yaptı. İşte o testten görüntüler...


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