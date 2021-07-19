Son dakika: Sonda Roket Sistemi test edildi! Bakan Varank: Adım adım ay misyonundaki hedeflere yaklaşıyoruz

Ay misyonunda kullanılması planlanan hibrit motorlu Sonda Roket Sistemi başarıyla test edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Adım adım aya, ay misyonundaki hedeflerimize yaklaşıyoruz" açıklamasını yaptı. İşte o testten görüntüler...



