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Son koronavirüs rakamları ne anlama geliyor? Normalleşmeye ne zaman geçilecek? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk yanıtladı |Video

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28.04.2020
Koronavirüsle mücadele kapsamında ülkemizde son günlerde olumlu rakamlar gelmeye devam ediyor. Peki normal hayatımıza ne zaman döneceğiz? Koronavirüs salgınında ikinci dalga riski var mı? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, A Haber canlı yayınında merak edilen koronavirüs sorularını yanıtladı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında ülkemizde son günlerde olumlu rakamlar gelmeye devam ediyor. Peki normal hayatımıza ne zaman döneceğiz? Koronavirüs salgınında ikinci dalga riski var mı? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, A Haber canlı yayınında merak edilen koronavirüs sorularını yanıtladı.

İşte Öztürk'ün konuşmasından satır başları;

İYİLEŞMELER BİZE ÜMİT VERİYOR

Yaklaşık olarak iki haftadan fazladır. Bir öncekine göre azalmalar olduğunu hep söylüyorduk. Son 3-4 gündür ise bu artık rakamlara net olarak herkesin anlayacağı bir şekilde yansıdı. Özellikle iyileşen vakaların yeni vakaları belirli şekilde geçmesi tabi ki ciddi bir ümit oluşturdu. Bu haliyle iyi bir sonuç. Bu sonucunu alınan önlemler ve önlemlere uyan halkımız gerçekleştirdi. Tabi ki hastanedeki iyileşmeleri de fedakar sağlık mensupları bir ekip anlayışı içerisinde çok iyi bir hizmet ve erken tedaviyle bunu sağladılar. Bu çok entegre devletimizin tüm kuruluşların yakın iş birliğiyle sağlandı.

İKİNCİ DALGA UYARISI

Hemen rehavete kapılmadan kurallara uyumda en ufak bir sorgulamaya gitmeksizin beklentileri asla artırmaksızın davranmak zorundayız. Çünkü dünyada ikinci dalgaların etkilediği ülkeleri biliyoruz. Nüfus olarak en küçük ülkelerden birisi Singapur çok başarılı bir modeldi ama şu anda ikinci dalgayla karşı karşıya. Bunu da hesaba katarak biraz daha temkinli şekilde gidip rakamları görmeliyiz. Eğer azalma devam eder ve önlemlere aynı ciddiyet içerisinde rehavete kapılmadan devam edersek Mayıs'ın birinci haftası sonu ikinci haftası sonunda daha güzel rakamlara ulaşacağız. Ümitle tedbir arasında bir noktada durmalıyız

NORMALLEŞMEYE NE ZAMAN GEÇİLECEK?

Rakamlarda istikrar ve iyileşmeyi göreceğiz ve vatandaşların tedbirlere uyum sağladığı görülürse kademeli şekilde normalleşme sürecine gireriz. Tedbirlerde kademeli düzelme bize bağlı.

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