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19.12.2019

Son dakika: Siirt'te yeni petrol yatağı keşfedildi! Günde 700 varil ham petrol çıkarılıyor |Video

Türkiye'yi heyecanlandıran keşif... Özellikle Siirt olmak üzere Diyarbakır havzalarında yeni ham petrol rezervleri bulundu. Siirt'te şu anda kadar açılan mevcut kuyulardan günde yaklaşık 700 varil ham petrol çıkarılırken yapılan arama çalışmalarında 11,2 milyon varillik yeni bir petrol yatağı daha keşfedildi. Heyecanlandıran gelişmenin tüm detaylarını Siirt'te bulunan A Haber muhabiri Soner Yılmaz canlı yayında anlattı.

Türkiye'yi heyecanlandıran keşif... Özellikle Siirt olmak üzere Diyarbakır havzalarında yeni ham petrol rezervleri bulundu. Siirt'te şu anda kadar açılan mevcut kuyulardan günde yaklaşık 700 varil ham petrol çıkarılırken yapılan arama çalışmalarında 11,2 milyon varillik yeni bir petrol yatağı daha keşfedildi.

Heyecanlandıran gelişmenin tüm detaylarını Siirt'te bulunan A Haber muhabiri Soner Yılmaz canlı yayında anlattı.

Türkiye açık sularında doğal gaz arama çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da Türkiye sınırları içerisinde petrol arama çalışmalarına hız verdi. Yapılan arama çalışmalarında Siirt'te 11,2 milyon varillik yeni bir petrol yatağı keşfedildi.

ŞU ANDA GÜNLÜK 700 VARİL PETROL ÇIKARILIYOR

Siirt'te petrol sahalarında 5 kuyudan, 2 bin 500 metre derinlikten günde yaklaşık 700 varil ham petrol çıkarılıyor. Çıkarılan ham petrol, tankerlerle Batman TPAO'ya taşınıp burada işleniyor.

11,2 MİLYON VARİLLİK PETROL BULUNDU

Siirt'in Kurtalan ilçesindeki ARİ/TPO/K/M47-a1-1 No'lu arama ruhsat alanında, Demirkuyu-1 sahasında petrol arama çalışmaları başlatılmıştı. Araştırmalar sonucu Demirkuyu-1 sahasında, 11,2 milyon varillik petrol yatağı keşfedildi.

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