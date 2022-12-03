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Son dakika | Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran Kızılelma paylaşımı: Zor tutuyoruz

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Giriş: 03.12.2022 15:14
Güncelleme:03.12.2022 15:16
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti.
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