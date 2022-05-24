24 Mayıs 2022, Salı
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Son dakika: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Teröristler mağarada sıkıştırıldı
Son dakika haberi... Teröristlerin hain saldırısının ardından komandolar, Pençe Kilit operasyon bölgesinde bir grup teröristi mağarada sıkıştırdı. Mağara çevresinde çatışmalar devam ediyor. A Haber İstanbul-Yurt Haberleri müdürü Kerim Ulak yapılan operasyonun perde arkasını anlattı. Ulak "Güvenlik güçlerinin teslim çağrısı sonrası kaçmaya çalışan 4 teröristin vurulmasıyla başlayan çatışmada, mağaraya çok sayıda terörist olduğu gelen bilgiler arasında." ifadelerini kullandı.