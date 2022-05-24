24 Mayıs 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Teröristler mağarada sıkıştırıldı

Son dakika: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Teröristler mağarada sıkıştırıldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.05.2022 17:24
Son dakika haberi... Teröristlerin hain saldırısının ardından komandolar, Pençe Kilit operasyon bölgesinde bir grup teröristi mağarada sıkıştırdı. Mağara çevresinde çatışmalar devam ediyor. A Haber İstanbul-Yurt Haberleri müdürü Kerim Ulak yapılan operasyonun perde arkasını anlattı. Ulak "Güvenlik güçlerinin teslim çağrısı sonrası kaçmaya çalışan 4 teröristin vurulmasıyla başlayan çatışmada, mağaraya çok sayıda terörist olduğu gelen bilgiler arasında." ifadelerini kullandı.
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı!
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı!
AK Parti’den Kılıçdaroğlu’nun iftirasına sert yanıt
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun iftirasına sert yanıt
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Atatürkçüleri neden tasfiye etti? CHP Atatürk konusunda samimi mi?
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Atatürkçüleri neden tasfiye etti? CHP Atatürk konusunda samimi mi?
Rusya’dan nükleer tehdit!
Rusya'dan nükleer tehdit!
Virüs mutasyona uğramadı
Virüs mutasyona uğramadı
Mahkumların izinler neden uzatıldı?
Mahkumların izinler neden uzatıldı?
İftiralarına çok sert tepki!
İftiralarına çok sert tepki!
Teröristler mağarada sıkıştırıldı
Teröristler mağarada sıkıştırıldı
Muhalefetin Osmanlı düşmanlığı!
Muhalefetin Osmanlı düşmanlığı!
Teröristlere ağır darbe
Teröristlere ağır darbe
Rumlardan yeni sondaj tahriki
Rumlardan yeni sondaj tahriki
550 bin kişi için süreç nasıl işleyecek?
550 bin kişi için süreç nasıl işleyecek?
Daha Fazla Video Göster