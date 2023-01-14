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Son dakika | Şehidin kanı yerde kalmadı! 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş: 14.01.2023 11:20
Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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