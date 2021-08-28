29 Ağustos 2021, Pazar
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Sayıları 136'ya yükseldi | PKK'da çözülme devam ediyor
Terörle mücadele son hızıyla sürüyor. İkna çalışmaları sonucunda 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarından birinin ailesinin evlat nöbetindeki aileler arasında yer aldığı öğrenilirken, 2021 yılında sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 136’ya yükseldi.