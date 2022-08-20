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Son dakika: Saldırı girişimindeki teröristlere ağır darbe: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz!

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Giriş: 20.08.2022 10:45
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiüini bildirdi.
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