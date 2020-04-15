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Son dakika: 'Sağlıkta şiddet yasası Meclis'te |Video
Son dakika haberi; Sağlıkta şiddet yasası Meclis'te... 5 partinin verdiği ortak önerge TBMM'nin gündemine geldi. Peki kanun taslağı ne gibi yenilikler getiriyor? Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan canlı yayında aktardı.
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