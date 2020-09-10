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Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı! 10 Eylül koronavirüs vaka sayıları
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs bilgilendirmeleri için açtığı resmi siteden 10 Eylül'e ait koronavirüs vaka sayıları açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının açıklanmasıyla birlikte Twitter adresinden paylaşımda bulunarak aktif vakaların yaş ortalamasına dikkat çekti. İşte Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 10 Eylül'ün koronavirüs vaka tablosu.