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Videolar Gündem Videoları Son dakika | Sağlık Bakanlığı 4 Ocak 2021'e ait Kovid-19 vaka sayısını açıkladı | Türkiye'de bugün korona virüsten kaç kişi öldü?

Son dakika | Sağlık Bakanlığı 4 Ocak 2021'e ait Kovid-19 vaka sayısını açıkladı | Türkiye'de bugün korona virüsten kaç kişi öldü?

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Giriş: 04.01.2021 19:38
Güncelleme:04.01.2021 19:39
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük korona virüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda flaş uyarılarda bulundu. İşte 3 Ocak 2021'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
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