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Son dakika | Sağlık Bakanlığı 3 Ocak 2021'e ait Kovid-19 vaka sayısını açıkladı | Türkiye'de bugün korona virüsten kaç kişi öldü?
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük korona virüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda flaş uyarılarda bulundu. İşte 3 Ocak 2021'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...