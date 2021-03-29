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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 29 Mart 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı!
Son dakika haberi... Türkiye'de vaka ve vefat artışları sürüyor mu? Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden olarak Türkiye'nin 29 Mart 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu açıkladı. Türkiye'de Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, Türkiye'de vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüs vefat ve vaka sayısında son durum... İşte detaylar...