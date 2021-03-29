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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 29 Mart 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı!

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Giriş: 29.03.2021 22:31
Son dakika haberi... Türkiye'de vaka ve vefat artışları sürüyor mu? Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden olarak Türkiye'nin 29 Mart 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu açıkladı. Türkiye'de Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, Türkiye'de vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüs vefat ve vaka sayısında son durum... İşte detaylar...
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