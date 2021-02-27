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Videolar Gündem Videoları Son dakika | Sağlık Bakanlığı 27 Şubat 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

Son dakika | Sağlık Bakanlığı 27 Şubat 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

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Giriş: 27.02.2021 20:31
Güncelleme:27.02.2021 20:34
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 125 bin 716 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti. İşte 27 Şubat 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
Son dakika | Sağlık Bakanlığı 27 Şubat 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?
Son dakika | Sağlık Bakanlığı 27 Şubat 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?
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