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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 27 Mart 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı!

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Giriş: 27.03.2021 19:14
Güncelleme:27.03.2021 19:17
Son dakika haberi... Türkiye'de vaka ve vefat artışları sürüyor mu? Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden olarak Türkiye'nin 27 Mart 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 21 kişinin testi pozitif çıktı, 151 kişi hayatını kaybetti. İşte detaylar...
Son dakika: Sağlık Bakanlığı 27 Mart 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı!
Son dakika: Sağlık Bakanlığı 27 Mart 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı!
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