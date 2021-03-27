- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Son dakika: Sağlık Bakanlığı 27 Mart 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı!
Son dakika haberi... Türkiye'de vaka ve vefat artışları sürüyor mu? Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden olarak Türkiye'nin 27 Mart 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 21 kişinin testi pozitif çıktı, 151 kişi hayatını kaybetti. İşte detaylar...