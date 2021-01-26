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Son dakika | Sağlık Bakanlığı 26 Ocak 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

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Giriş: 26.01.2021 19:40
Güncelleme:26.01.2021 19:41
Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Son günlerde 5.000-7.000 arasında seyreden vaka sayıları hâlâ tedirgin edici seviyede. Kapalı ortamlarda kalabalıktan uzak durmalı, maske ve mesafe kurallarına özen göstermeliyiz." ifadelerini kullanarak vatandaşları uyardı.İşte 26 Ocak 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
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