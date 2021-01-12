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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 12 Ocak 2020 Kovid-19 vaka ve vefat sayılarını açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

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Giriş: 12.01.2021 19:19
Güncelleme:12.01.2021 19:33
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin 12 Ocak 2021'e ait korona virüs vaka ve Kovid-19 nedeniyle vefat rakamlarını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kritik açıklamalarda bulundu. İşte 12 Ocak 2021'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
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