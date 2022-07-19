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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vaka artışlarıyla ilgili flaş açıklama: 40 katına çıktı! Yeniden kapanma olacak mı?

A Haber
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Giriş: 19.07.2022 10:27
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarının artışıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Vaka sayısının artışı şu an günlük 40 katına kadar çıkmış durumda. Hastane yükü ise şu an 3 kat kadar arttı." ifadelerini kullandı. Koca, "Yeniden kapanma olacak mı?" sorusuna da cevap verdi. Detayları A Haber ekiplerinden Arzu Fidanverdi aktardı.
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