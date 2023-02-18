18 Şubat 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar: Sağlık hizmetlerinde kapasite sorunu yok

Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar: Sağlık hizmetlerinde kapasite sorunu yok

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.02.2023 13:45
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hatay'da, enkaz altından kurtarılan depremzedelerin son durumu hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca burada yaptığı açıklamada "Sağlık hizmetlerinde kapasite sorunu bulunmuyor. 140 bin personelimiz sahada. 13 bin 612 kişi taburcu edildi. 1267 ambulansımız bölgede. 51 bin hasta diğer illere nakledildi. Bölgelerde aile sağlık merkezleri kurduk. Çadır kentlerde halk sağlığı uzmanları görevlendirildi. Taramalarda tespit edilen vakalar tedaviye alındı. " dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
“Halk sağlığı tehlikesi yok”
“Halk sağlığı tehlikesi yok”
İşte enkazdan çıkarılan araçlar
İşte enkazdan çıkarılan araçlar
Adıyaman’da doğal gaz süreci başladı!
Adıyaman'da doğal gaz süreci başladı!
Bilgi kirliliğini yayma çabası!
Bilgi kirliliğini yayma çabası!
Türkiye’nin yardım seferberliği
Türkiye'nin yardım seferberliği
MEB’den ’afetzede öğrenci’ kararı
MEB'den 'afetzede öğrenci' kararı
Japon uzman deprem tespiti!
Japon uzman deprem tespiti!
Felaketin 13. gününde Adıyaman!
Felaketin 13. gününde Adıyaman!
Pazarcık’ta konteyner kent çalışması!
Pazarcık'ta konteyner kent çalışması!
Yıkımın ardındaki tehlike: Sıvılaşma!
Yıkımın ardındaki tehlike: Sıvılaşma!
Yıkılan kale ve türbeler
Yıkılan kale ve türbeler
’Devlet nerede’ diyenlere cevap CHP’li başkandan!
'Devlet nerede' diyenlere cevap CHP'li başkandan!
Daha Fazla Video Göster