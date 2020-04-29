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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklamalar! Koronavirüsle mücadelede son durum ne? Bilim Kurulu yeni karar aldı mı?

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29.04.2020
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs ile mücadeledeki son durum hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Koca, "65 yaş üstü büyüklerimiz hiç olmazsa araç kullanmadan yakın mesafe gezebilirler mi diye gündem oldu, daha net öneriye dönmedi. Biz Bilim Kurulu ile irtibat kurarak karar aşamasına geçiyoruz. Normalleşme konusunda da alınan tedbirler mayıs ayı boyunca devam edecek. 65 yaş üstü büyüklerimizi hiç olmazsa birkaç saat dolaşması yönünde, bununla ilgili net bir öneri olmadı." açıklamasını yaptı. Öte yandan sorulan bir soru üzerine Bakan Fahrettin Koca, "İsveç’ten getirilen Gülüşken ile bir akrabalığım yok, tanımıyorum." dedi. .

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