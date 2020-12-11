Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aşı çalışmaları hakkında son durumu paylaştı. "Türkiye gerek aşı tedariğinde gerekse kendi aşısını geliştirmekte erken yol almıştır. Üniversitelerimiz ve yetkin merkezlerimiz tarafından yürütülen aşı geliştirme çalışmalarında 3 aşımız klinik aşamaya gelmiştir" ifadelerini kullandı. .