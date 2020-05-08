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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs vaka sayılarını açıkladı! | 8 Mayıs 2020 koronavirüs vaka sayıları |Video

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08.05.2020
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarında 8 Mayıs'ın verilerini açıkladı. Bakan Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarında son durumu Twitter hesabından açıkladı. İşte Türkiye'nin koronavirüsteki son rakamları...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarında 8 Mayıs'ın verilerini açıkladı. Bakan Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarında son durumu Twitter hesabından açıkladı. İşte Türkiye'nin koronavirüsteki son rakamları...

Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "Toplam iyileşen hasta sayısı 85 bini aştı. Son 24 saatteki vaka, vefat, yoğun bakım, entübe hasta sayısında yine düşüş var. Tablo, virüsle mücadelemizde lehimize veriler ortaya koyuyor. Ama bunlar kesin sonuçlar değil, ciddi bir fırsat. Fırsatı kullanalım." ifadelerini kullandı.

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