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Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Bugün 750 bin aşı randevusu var
Son dakika haberleri....Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 750 bin kişinin Kovid-19 aşısı yaptırmak için randevu aldığını açıkladı. Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "750 bin kişi bugün, 11 Mart 2020'den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak." ifadelerini kullandı.