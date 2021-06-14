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Videolar Gündem Videoları Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Bugün 750 bin aşı randevusu var

Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Bugün 750 bin aşı randevusu var

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Giriş: 14.06.2021 09:39
Son dakika haberleri....Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 750 bin kişinin Kovid-19 aşısı yaptırmak için randevu aldığını açıkladı. Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "750 bin kişi bugün, 11 Mart 2020'den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca: Bugün 750 bin aşı randevusu var
Bakan Koca: Bugün 750 bin aşı randevusu var
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