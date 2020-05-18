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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Dr. Nihat Dayanıklı'yı unutmadı: Mücadelesi için minnettarız

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Giriş: 18.05.2020 22:16
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Nihat Dayanıklı'yı sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile andı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Nihat Dayanıklı'yı sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile andı.

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