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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Dr. Nihat Dayanıklı'yı unutmadı: Mücadelesi için minnettarız
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Nihat Dayanıklı'yı sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile andı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Nihat Dayanıklı'yı sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile andı.
DR. NİHAT DAYANIKLI. 1949 Akhisar doğumlu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Uzmanlık eğitimini burada aldı. Ödemiş Devlet Hastanesinde 28 yıl görev yaptı. Mesleğini hayatı boyunca sürdürdü. Son olarak bir tıp merkezinde hasta bakıyordu. Mücadelesi için #minnettarız pic.twitter.com/bYemVFiNSg— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 18, 2020