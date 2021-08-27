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Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılamada son durumu açıkladı

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Giriş: 27.08.2021 13:49
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülke genelinde aşılanma oranlarını açıkladı. Bakan Koca: "Öğretmenler arasında birinci doz aşı oranı yüzde 84,06. Tüm toplumda birinci doz aşı oranı yüzde 76,12. İkinci doz aşı oranı öğretmenler arasında yüzde 72,57, tüm toplumda bu oran yüzde 58,23. Okullar açılıyor. Henüz aşı olmamış öğretmenler de yakında bizlere örnek olacaklar. Her zaman olmadılar mı?"
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