Son dakika: Rusya ile savaşın eşiğindeki Ukrayna'dan Türkiye'ye kritik ziyaret! Vladimir Zelenskiy Huber Köşkü'nde

Son dakika haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 9'uncusu gerçekleştirilecek Ukrayna-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi Toplantısı için Huber Köşkü’ne geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Huber Köşkü’nde baş başa görüşmesi başladı. Kritik görüşmenin ayrıntılarını aktaran A Haber muhabiri Mahmut Keşan aktardı. İki ismin görüşmesinin birçok ülke tarafından takip edildiğinin altını çizen Mahmut Keşan, “Rusya ile Ukrayna arasında bir gerilim söz konusu. Bugün yapılacak görüşme gerilimin düşürülmesi için önemli bir adım olacak. Görüşmede bölgesel konular ele alınacak. Donbass krizi masaya yatırılacak. Savunma yönünde de ele alınacak konular da var. Geçtiğimiz zaman diliminde Ukrayna, Bayraktar İHA’lar aldı. Bunlar görüşülecek. Koronavirüse karşı atılacak ortak adımlar görüşülecek.” dedi. Görüşmenin ardından iki lider heyetleriyle Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Oturumunu gerçekleştirecek. Erdoğan ve Zelenskiy’nin daha sonra ortak basın toplantısı yapması bekleniyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 9'uncusu gerçekleştirilecek Ukrayna-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi Toplantısı için Huber Köşkü'ne geldi.



BAŞ BAŞA GÖRÜŞME BAŞLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Huber Köşkü'nde baş başa görüşmesi başladı. Görüşmenin ardından iki lider heyetleriyle Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Oturumunu gerçekleştirecek. Erdoğan ve Zelenskiy'nin daha sonra ortak basın toplantısı yapması bekleniyor.