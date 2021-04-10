10 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Rusya ile savaşın eşiğindeki Ukrayna'dan Türkiye'ye kritik ziyaret! Vladimir Zelenskiy Huber Köşkü'nde

Son dakika: Rusya ile savaşın eşiğindeki Ukrayna'dan Türkiye'ye kritik ziyaret! Vladimir Zelenskiy Huber Köşkü'nde

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.04.2021 16:12
Güncelleme:10.04.2021 16:15
Son dakika haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 9'uncusu gerçekleştirilecek Ukrayna-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi Toplantısı için Huber Köşkü’ne geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Huber Köşkü’nde baş başa görüşmesi başladı. Kritik görüşmenin ayrıntılarını aktaran A Haber muhabiri Mahmut Keşan aktardı. İki ismin görüşmesinin birçok ülke tarafından takip edildiğinin altını çizen Mahmut Keşan, “Rusya ile Ukrayna arasında bir gerilim söz konusu. Bugün yapılacak görüşme gerilimin düşürülmesi için önemli bir adım olacak. Görüşmede bölgesel konular ele alınacak. Donbass krizi masaya yatırılacak. Savunma yönünde de ele alınacak konular da var. Geçtiğimiz zaman diliminde Ukrayna, Bayraktar İHA’lar aldı. Bunlar görüşülecek. Koronavirüse karşı atılacak ortak adımlar görüşülecek.” dedi. Görüşmenin ardından iki lider heyetleriyle Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Oturumunu gerçekleştirecek. Erdoğan ve Zelenskiy’nin daha sonra ortak basın toplantısı yapması bekleniyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 9'uncusu gerçekleştirilecek Ukrayna-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi Toplantısı için Huber Köşkü'ne geldi.

BAŞ BAŞA GÖRÜŞME BAŞLADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Huber Köşkü'nde baş başa görüşmesi başladı. Görüşmenin ardından iki lider heyetleriyle Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Oturumunu gerçekleştirecek. Erdoğan ve Zelenskiy'nin daha sonra ortak basın toplantısı yapması bekleniyor.

Ukrayna'dan Türkiye'ye kritik ziyaret!
Ukrayna'dan Türkiye'ye kritik ziyaret!
İHA'lar buldu F-16'lar vurdu! Yeni görüntüleri ortaya çıktı
İHA'lar buldu F-16'lar vurdu! Yeni görüntüleri ortaya çıktı
Facebook ve İsrail'den veri ortaklığı!
Facebook ve İsrail'den veri ortaklığı!
Milli hesaplara “Mavi Tik” operasyonu!
Milli hesaplara “Mavi Tik” operasyonu!
Samsun'da aşı şoku! İşte perde arkası
Samsun'da aşı şoku! İşte perde arkası
Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!
Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!
Türkiye ile Mısır arasında kritik görüşme!
Türkiye ile Mısır arasında kritik görüşme!
Canan Kaftancıoğlu’nun namaz provokasyonu!
Canan Kaftancıoğlu’nun namaz provokasyonu!
Karadeniz'de 'kara' senaryolar!
Karadeniz'de 'kara' senaryolar!
CHP'li Faik Öztrak'a soğuk duş!
CHP'li Faik Öztrak'a soğuk duş!
Türkiye sınırında tünel! Mehmetçik tespit etti
Türkiye sınırında tünel! Mehmetçik tespit etti
LGBT derneklerini kim finanse ediyor?
LGBT derneklerini kim finanse ediyor?
Daha Fazla Video Göster