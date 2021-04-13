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Son dakika: Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Okullar kapanacak mı? Seyahat yasağı gelecek mi? Türkiye'nin gözü bu toplantıda
Son dakika haberine göre; Artan koronavirüs vakaları sonrası gözler bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan kabine toplantısına çevrildi. Koronavirüsle mücadelede Ramazan ayı boyunca yeni tedbirler mi alınacak yoksa tam kapanma olacak mı? Vatandaşların merak ettiği sorulara toplantı sonrası Başkan Erdoğan cevap verecek. İşte masadaki konular....