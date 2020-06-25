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Son dakika: PYD ve DEAŞ'ın yapışkan bombaları Türkiye'de... |Video

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Giriş: 25.06.2020 18:57
Güncelleme:25.06.2020 19:08
PYD ve DEAŞ'ın yapışkan bombaları Türkiye'ye sokmak isterken yakalandı. PKK terör örgütü yapışkanlı bombaları güvenlik güçlerinin araçlarını altlarına gizleyerek eylemler planladığı ve bu eylemlerde ise özellikle çocukları kullanmak istediği deşifre edildi. Diyarbakır'da düzenlenen son operasyonda birçok bomba düzeneği ele geçirildi. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları canlı yayında aktardı. Yılmaz, terör örgütleri PYD ve DEAŞ özellikle bu yöntemi kullanarak Suriye'de birçok bombalı eylem gerçekleştirdiğinin tespit edildiğini belirtti.

PYD ve DEAŞ'ın yapışkan bombaları Türkiye'ye sokmak isterken yakalandı. PKK terör örgütü yapışkanlı bombaları güvenlik güçlerinin araçlarını altlarına gizleyerek eylemler planladığı ve bu eylemlerde ise özellikle çocukları kullanmak istediği deşifre edildi. Diyarbakır'da düzenlenen son operasyonda birçok bomba düzeneği ele geçirildi. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları canlı yayında aktardı.

Yılmaz, terör örgütleri PYD ve DEAŞ özellikle bu yöntemi kullanarak Suriye'de birçok bombalı eylem gerçekleştirdiğinin tespit edildiğini belirtti.

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