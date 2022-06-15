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Son dakika: Polise yumruk atan DBP'li vekil Salihe Aydeniz'le ilgili yeni gelişme: Soruşturma dosyası Ankara'ya gönderildi

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Giriş: 15.06.2022 15:37
Güncelleme:15.06.2022 15:38
Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in polis memuruna tokat attığı gerekçesiyle hazırladığı soruşturma evrakını, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Darp olayına ilişkin görüntü inceleme raporunda olay anının detaylarına yer verildi.
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