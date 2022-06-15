15 Haziran 2022, Çarşamba
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Son dakika: Polise yumruk atan DBP'li vekil Salihe Aydeniz'le ilgili yeni gelişme: Soruşturma dosyası Ankara'ya gönderildi
Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in polis memuruna tokat attığı gerekçesiyle hazırladığı soruşturma evrakını, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Darp olayına ilişkin görüntü inceleme raporunda olay anının detaylarına yer verildi.