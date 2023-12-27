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Son dakika | PKK/YPG'ye bir operasyon daha! 4 terörist sarı torbada.

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.12.2023 13:31
Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
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