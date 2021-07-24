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PKK/YPG’li teröristlerden El Bab’da askeri konvoya alçak saldırı! Şehitlerimiz var

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.07.2021 23:49
Güncelleme:24.07.2021 23:50
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristler tarafından askeri konvoya yapılan saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğunu 2 askerin de yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Fırat Kalkanı bölgesindeki bir kirpi aracımıza teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 arkadaşımız da yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.Kirpi aracımıza yönelik gerçekleşen saldırı sonrası bölgedeki terör hedefleri belirlenerek derhal ateş altına alınmış ve etkili şekilde vurulmuştur. Terör mevzilerine yönelik cezalandırma atışlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" denildi.

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